يزور رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الهند في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن وزارة الشئون الخارجية في الهند اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تعزز هذه الزيارة العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين.

وأضافت القناة أن بولسونارو سيكون الضيف الرئيسي في عرض يوم الجمهورية الـ 71 للهند والمقرر أن يقام 26 يناير الجاري، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس البرازيلي للهند تعد الأولى من نوعها منذ توليه السلطة.

ولفتت القناة الهندية إلى أن 7 وزراء برازيليين بجانب عدد من كبار المسئولين ووفد تجاري كبير سيرافقون بولسونارو خلال زيارته للهند، والتي تهدف أيضا لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

كان الرئيس بولسونارو - وهو قائد سابق بالجيش - قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية في أكتوبر 2018 وتولى زمام الأمور في البلاد في يناير 2019.