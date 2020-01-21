 التعليم: لا شكاوى من امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2020 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

التعليم: لا شكاوى من امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف:
نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 3:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 3:57 م

أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة الفيزياء ورقيا وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً جميعهم من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفيزياء (ورقيا).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك