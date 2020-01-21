محللون يتوقعون ارتفاع سهم تيسلا إلى 960 دولار أوائل العام المقبل

يتوقع محللون ارتفاع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا إلى 960 دولار للسهم أوائل العام المقبل ليصبح السهم الأفضل أداء في بورصة وول ستريت الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيير فيراج المحلل الاقتصادي في مؤسسة "نيو ستريت ريسيرش" القول إنه يتوقع أن تبيع تيسلا ما بين مليونين و3 ملايين سيارة سنويا بعد عام 2025 وهو ما سيبرر وصول قيمتها السوقية إلى ما بين 230 و350 مليار دولار أي بما يتراوح بين 1100 دولار و1700 دولار للسهم الواحد.

وأضاف فيراج أن السهم سيظل متقلبا نظرا لاتساع نطاق السعر المتوقع، وأن "الله وحده يعلم كيف سيكون الجدال القادم" بشأن سعر السهم.

من المقرر أن تعلن تيسلا خلال الأسبوع المقبل نتائجها ربع السنوية. وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 3% في التعاملات السابقة على بدء التداول، في حين ارتفع سعر السهم بأكثر من 100% خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وكانت الأرباح المفاجئة خلال الربع الثالث من العام الماضي والأرقام القوية لإنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضي قد عززت صعود سعر السهم.

ورفع فيراج سعره المستهدف لسهم تيسلا من 350 دولار إلى 800 دولار. ويتوقع إعلان الشركة تحقيق فائض نقدي كبير عند إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي يوم 29 يناير الحالي.

كما يتوقع إعلان الشركة مؤشرات عدد السيارات التي ستتمكن من تسليمها خلال العام الحالي بما يتجاوز التقديرات السابقة، مع إمكانية تراجع هامش إجمالي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي نظرا لارتفاع متوسط التكلفة الثابتة لكل سيارة من طراز موديل3 التي يتم إنتاجها في مصنع مدينة شنغهاي الصينية.