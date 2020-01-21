تبدأ غدا بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

يأتي عقد هذا الاجتماع - الذي يستمر على مدار يومين - في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وبرعاية وزير الخزانو الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي، وفي ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبية.

تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية. كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.