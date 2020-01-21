الأمم المتحدة: الحق في اللجوء يمكن أن يستند إلى خطر تغير المناخ

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم الأصلية لأن تغير المناخ يهدد حياتهم لهم الحق في اللجوء ، فيما نشرت اليوم حكما صدر في قضية رجل حاول الانتقال إلى نيوزيلندا بسبب تعرض منزله للغرق.



وتقدم بالدعوى أيوان تيتيوتا ، وهو مواطن من الدولة الجزيرة " كيريباتي " الواقعة فى المحيط الهادىء ، الذي فر إلى نيوزيلندا ودفع بأن له الحق في البقاء هناك لأن التغير المناخي جعل الحياة مستحيلة في كيريباتي ، التي تتعرض لأن تغمرها مياه المحيط الآخذة في الارتفاع ببطء.



وخلصت محكمة نيوزيلندية في عام 2015 إلى أن تيتيوتا لا يواجه أي خطر مباشر إذا عاد إلى منزله وطعنت في دفوعه بأنه لا يجد أرضًا للزراعة ولا مياه لشربها في كيريباتي.



وعلى الرغم من أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قضت بأن نيوزيلندا تصرفت بشكل صحيح ، إلا أنها أوضحت أن هناك حالات يمكن فيها للشخص طلب اللجوء بسبب الأخطار المرتبطة بتغير المناخ.