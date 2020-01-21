إيفاد 77 طالبا متفوقا بكليات الطب للتدريب بجامعتي هيروشيما وطوكيو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن إيفاد 77 طالبا من الطلاب المتفوقين في الامتحان الإلكتروني الموحد لكليات الطب البشري والذين تشملهم منح السفر للتدريب باليابان من خلال قطاع البعثات، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 15 فبراير المقبل، منوها بأن من بين الطلاب 4 بكلية طب القوات المسلحة سبق تدريبهم بالفعل في إيطاليا خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2019.



وأشار وزير التعليم العالي خلال لقاء مساء الثلاثاء، مع الطلاب المبتعثين، أنه تم تقسيم الطلاب الذين سيتدربوا باليابان إلى مجموعتين، تشمل المجموعة الأولى 38 طالبا من كليات الطب بجامعات أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنوفية، بنها، وتشمل المجموعة الثانية 35 طالبا من كليات الطب بجامعات المنيا، بنى سويف، بورسعيد، سوهاج، طنطا، جنوب الوادى، قناة السويس، كفر الشيخ، عين شمس، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين بجامعتي هيروشيما وطوكيو.



ونوه بأن جامعتي طوكيو وهيروشيما اللتان سيزورهما الطلاب خلال رحلتهم العلمية باليابان متميزتين، حيث يوجد بهما مستشفيات متميزة وعلى أعلى مستوى، لافتا إلى زيارته لتلك المستشفيات خلال زيارته الأخيرة لليابان، مشيرا إلى أن الطلاب سيتلقون تدريبا عمليا ونظريا داخل تلك المستشفيات.



وأكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب خلال رحلة التدريب باليابان، متمنيا لهم إقامة طيبة، واكتساب خبرة من هذا التدريب الهام تؤهلهم للنجاح والتميز فى حياتهم العملية.



وأوضح أن الهدف من سفر الطلاب الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية لتحقيق خطط التنمية، متابعا: "يأتي سفر الطلاب للتدريب بالخارج في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل مع الدول المتقدمة في المجال الطبي؛ لتوفير منح دراسية".



ولفت إلى تعميم الامتحانات المعرفية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي ليتم تعميمها بعد ذلك سواء على مستوى الامتحانات الداخلية أو امتحانات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.



وأوضح أن الأسئلة التي وضعت في الامتحان المعرفي الموحد وضعت تبعا لمعايير عالمية وتقيس المستوى الحقيقى للطالب.



وأضاف أنه تقدم للامتحان ٣٤٠٠ طالب وطالبة من ٢١ كلية طب على مستوى محافظات مصر، وأفرز الامتحان عددا من الطلاب النابغين، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الطلاب، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى في الطالب النابغ ثروة قومية لمصر يجب دعمها بشتى الطرق.



وخلال اللقاء، استعرض طلاب كلية طب القوات المسلحة تجربتهم خلال سفرهم لإيطاليا لتلقي التدريب بالمعهد الأوروبي للأورام بميلانو، وأشاروا إلى تلقيهم تدريب في تخصص أورام سرطانات الدم، وأنهم استفادوا من هذا التدريب سواء من الناحية العلمية أو التدريبية.