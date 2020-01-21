اختطاف 5 إندونيسيين على أيدي مسلحي جماعة «أبو سياف» جنوب الفلبين

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء أن خمسة من مواطنيها قد اختطفوا على أيدي مسلحي جماعة "أبو سياف" في جنوب الفلبين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزارة الخارجية الإندونيسية قولها "إن المواطنين الخمسة المحتجزين كرهائن كانوا من بين 8 إندونيسيين على متن قارب صيد ماليزي كان يقوم بالصيد في المياه الماليزية قبل أن يتم مشاهدته وهو يدخل المياه الفلبينية يوم 16 يناير الجاري".

وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن القارب شوهد وهو يدخل المياه الماليزية في نفس اليوم على متنه ثلاثة أشخاص فقط، مشيرة إلى أن هؤلاء الثلاثة أبلغوا السلطات بأن مسلحين من جماعة "أبو سياف" احتجزوا الخمسة الآخرين بمن فيهم القبطان لديهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإندونيسية تأسف بشدة لتكرار اختطاف مواطنيها، مضيفة أن جاكرتا تعمل عن كثب مع الحكومة الفلبينية لتنسيق عملية إنقاذ الرهائن.

وكانت هذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات الاختطاف التي قام بها مسلحو جماعة "أبو سياف" وجاءت بعد يوم من إنقاذ القوات الفلبينية لمحمد فرحان وهو إندونيسي احتجز في الأدغال الجنوبية لمقاطعة "سولو" لمدة أربعة أشهر تقريبا وكان آخر إندونيسي معروف تحتجزه جماعة "أبو سياف" كرهينة.

وأظهرت بيانات حكومية أن حوالي 39 إندونيسيا قد اختطفوا واحتجزوا كرهائن على أيدي مسلحي جماعة "أبو سياف" بين عامي 2016 و 2019 .. ومن إجمالي هذا العدد توفى أحد الرهائن بينما تم إطلاق سراح الآخرين.