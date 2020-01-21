الجباس يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مصر المقاصة

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل الفريق في مواجهة مصر المقاصة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: احمد أيمن، عمر جابر، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمود حمادة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد فاروق، إبراهيم حسن، دودو الجباس.

ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من:

أحمد الشناوي، ويلفرد كانون، عبد الله بكري، أحمد توفيق، إبراهيم عادل، جون أنطوي.