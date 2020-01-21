عبد المهدي يدين استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا، مطالبًا بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين.

ووصف عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - استهداف السفارة الأمريكية أمس بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق، موجهًا عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة.

كان مصدر أمني عراقي قد أفاد أمس بأن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية وعددًا من السفارات بينها السفارة الأمريكية وسط بغداد.