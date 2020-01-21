تقرير: السعودية تبدأ طرح سندات مقومة بالدولار بعد تراجع حدة توترات الخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد تقرير إخباري بأن السعودية بدأت أول طرح سندات لها خلال العام الجاري، وذلك بعد تراجع حدة التوترات التي شهدتها منطقة الخليج في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة للقيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض حول العالم، إلى جانب سد جزء من العجز المتزايد في الموازنة بإصدار ديون خارجية بقيمة 32 مليار دولار على مدار العام.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الإصدار الذي بدأ اليوم يتوزع على ثلاث شرائح.

وعرضت البلاد سعرا استرشاديا عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لإصدار السبع سنوات، و135 نقطة أساس للسندات لأجل 12 عاما، و180 نقطة أساس لأجل 35 عاما، والذي سيكون أطول أجل تصدر السعودية سندات به حتى الآن.

وكانت السعودية باعت سندات في أكتوبر، وجمعت 2.5 من طرح صكوك.

وكان فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة قد أعلن في ديسمبر أن المملكة ربما تعود قريبا إلى الأسواق الدولية.

وأصدرت السعودية العام الماضي سندات مقومة باليورو والدولار بقيمة 13.4 مليار دولار، متجاوزة أي سوق ناشئة أخرى باستثناء تركيا، وفقا لبيانات بلومبرج.