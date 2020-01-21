خفر السواحل الفلبينية واليابانية تجري مناورات بحرية مشتركة لمدة 5 أيام

أجرت قوات خفر السواحل الفلبينية وقوات حرس السواحل اليابانية، اليوم الثلاثاء، مناورات بحرية لقطر السفن، قبالة المياه الساحلية لمانيلا.

ونقلت وكالة الانباء الفلبينية عن قوات خفر السواحل الفلبينية قولها في بيان لها، إن المناورات البحرية المشتركة، هي مشروع تابع لـ "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، من أجل تطوير قدرات قوات خفر السواحل الفلبينية، فيما يتعلق بعمليات السفن وتخطيط الصيانة وإنفاذ القانون البحري.

وأضاف البيان أن التدريب هو جزء من دورة تدريبية عملية مدتها 5 أيام، حول قطر السفن ومكافحة الحرائق... بدأت يوم أمس الاثنين وستنتهي يوم الجمعة المقبل".