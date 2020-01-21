كانيدو يعتبر حصوله على الجنسية الإماراتية فرصة لرد الجميل

قال البرازيلي كايو كانيدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إن حصوله على الجنسية الإماراتية، يعد بمثابة فرصة لمواصلة رد الجميل الذي قدمته له دولة الإمارات منذ وصوله.

وأضاف المهاجم في مقابلة لصحيفة "لانس" البرازيلية :"إنه لشرف لي أن أتلقى هذه الجنسية، إنه لمن دواعي سروري أن أمثل مثل هذا البلد الرائع. أنا ممتن للغاية لكل ما فعلته البلاد وما زالت تفعله لأجلي ولعائلتي."

وتابع في التصريحات التي نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الثلاثاء :"سأواصل العمل بجد وأبحث دائما عن أفضل أداء ممكن في نادي العين. أنا سعيد للغاية وآمل أن أواصل صناعة التاريخ من هنا."

وكان اتحاد كرة القدم الإماراتي قد قيد الأرجنتيني تيجالي، لاعب الوحدة، والبرازيلي كانيدو، لاعب العين، ضمن اللاعبين المواطنين في الفريقين، ويصبح من حق ناديي الوحدة والعين قيد اثنين من اللاعبين الأجانب بدلا منهما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كذلك يحق للمنتخب ضمهما إلى صفوفه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وقضى تيجالي أكثر من خمسة مواسم مع فريقه، اعتبارا من موسم 2013 / 2014، وهو من الهدافين المميزين وقد سجل 179 هدفا للفريق.

كذلك تألق كانيدو في الدوري الإماراتي منذ انضمامه إلى الوصل في 2014، وقد ضمه العين في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي، مقابل ستة ملايين دولار.