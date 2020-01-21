لبنان: ناصيف حتي وزيرا للخارجية خلفا لجبران باسيل

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، وقع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متضمنا أسماء الوزراء.

وضم التشكيل الذي أعلنه أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكيه، تعيين ناصيف حتي وزيرا للخارجية خلفا لجبران باسيل زوج ابنة الرئيس اللبناني.

والسفير ناصيف حتي هو أحد أعضاء أسرة كُتّاب "الشروق" ويداوم على كتابة مقالين شهريا منذ فبراير 2016 كما يكتب مقالات دورية في صحف عربية أخرى.

وبحسب سيرة ذاتية وافية نشرتها له صحيفة "النهار" اللبنانية، يحمل حتي درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا (1980) وقبلها حصل على الإجازة في العلوم السياسية (1975) وعلى الماجستير في العلوم السياسية (1977) من الجامعة الأميركية في بيروت.

التحق بجامعة الدول العربية عام 1981 وعمل في مكتب الأمين العام وفي بعثة الجامعة في أوتاوا، كندا. عينّ مستشاراً ديبلوماسياً لأمين عام جامعة الدول العربية (1991-1999) ثم رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية في فرنسا ومندوباً مراقباً دائماً للجامعة لدى اليونسكو ولدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية (2000- مطلع 2013)، ثم مستشاراً لأمين عام الجامعة عام 2013. ثم عيّن رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا ولدى الفاتيكان، ومندوباً مراقباً دائماً لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا (2014-2015).

صدرت له عدّة دراسات في الشؤون الدولية والشرق أوسطية. له كتاب حول النظرية في العلاقات الدولية، وكتاب حول العالم العربي والقوى الخمس الكبرى في أواخر الثمانينات. مارس التدريس كأستاذ غير متفرّغ في الجامعة الأميركية في القاهرة لفترة خلال وجوده في القاهرة في التسعينيات.

عيّن مديراً للمعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، وهو حاليا أستاذ غير متفرّغ للعلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط في الجامعة.

شارك خلال مسؤولياته الديبلوماسية كمحاضر في العديد من المنتديات والندوات التي تعنى بالقضايا الدولية وشؤون الشرق الأوسط. هو عضو في عدة مجموعات أبحاث تعنى بالقضايا الدولية والشرق أوسطية.

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