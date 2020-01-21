دراسة: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في زيادة النمو الاقتصادي لألمانيا بنسبة 13%

كشفت دراسة حديثة، أن استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بقوة في نمو إجمالي الناتج الاقتصادي في ألمانيا.

وأظهرت الدراسة التي أجراها اتحاد الاقتصاد الإلكتروني "إيكو" وشركة الاستشارات الإدارية "آرثر دي ليتل" وتم نشرها اليوم الثلاثاء، أنه إذا تم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في شركات ألمانية، فمن شأن ذلك أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل فعلي بنسبة 13% حتى عام 2025 (مقارنة بعام 2019).

ولكن الدراسة أشارت في نفس الوقت، إلى أنه لا يمكن استنفاد هذا الاحتمال إلا إذا تحققت شروط إطارية معينة، على سبيل المثال، يجب على الأوساط السياسية تجنب أوجه الشكوك القانونية بالنسبة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تزال قائمة في إطار النظام الأساسي الأوروبي لحماية البيانات.

وأكدت الدراسة أيضا أنه يجب أن يصبح نقل المعرفة الأساسية بشأن أنظمة وأساليب الذكاء الاصطناعي جزءا من مهمة التعليم العام.

وقالت إنجر باوس مديرة معهد "فودافون" الذي دعم الدراسة، إن توافر مبادئ تربوية شاملة يعد أمرا جوهريا لتحقيق ذلك، لافتة إلى أنه لا يزال هناك حاجة كبيرة للحاق بالركب في هذا الأمر.

وبحسب الدراسة، ستكون قطاعات "التجارة والاستهلاك" وكذلك "الطاقة والبيئة والكيمياء" الأكثر استفادة بقيمة تقل قليلا عن مئة مليار يورو لكل قطاع.