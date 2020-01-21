وزير التعليم العالي: مركز التميز للتغيرات المناخية يساهم في حماية المجتمع

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أهمية إنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية، نظرا لاهتمامه بتقديم دراسات تساهم في رصد المشاكل المناخية التي تزداد سنويا على المستوى العالمي، مضيفا أن المركز سيساهم في تقديم أبحاث متخصصة تعمل على حماية المجتمع المصري من آثار التغيرات المناخية.

وأشار خلال مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث، بحضور الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز، والدكتور أشرف شعلان مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية، إلى أن وجود مركز متخصص في التغيرات المناخية يمكنه التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محمود هاشم أن المركز القومي للبحوث يعد أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط والذي يقدم أبحاث ودراسات علمية هامة يتم نشرها في مجلات علمية دولية، مشيرا إلى أنه بإنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية سيتمكن المركز من التنسيق بشكل أفضل مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالبيئة.

وأشار الدكتور أشرف شعلان إلى أن إنشاء مركز يعني بالدراسات البحثية والتطبيقية في مجال التغيرات المناخية حلم طال انتظاره، مضيفا أن الاحتباس الحراري وذوبان الجليد أزمة عالمية تهدد نحو 200 مليون شخص يعيشوا في المدن الساحلية حول العالم.

وأكد أن إنشاء المركز يساهم في تقليل حجم الكوارث التي تهدد المدن الساحلية في المستقبل وسيعمل على تقديم دراسات متخصصة تعمل على حماية المجتمع المصري من التهديدات المناخية المستقبلية.

كما افتتح وزير التعليم العالي وحدة البيانات والتحكم المركزية، واستمع لشرح تفصيلي حول وحدة تحلية المياه بالتقطير الغشائي المفرغ متعدد المراحل، ووحدة الأسترة ذات السعة الكبيرة لانتاج الأستر الذي يدخل في صناعات كيميائية والوقود الحيوي، بالإضافة إلى تصميم لسخان شمسي متكامل.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء مركز التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع وزارة البيئة، وهيئة الكومساتس الدولية، ومعهد الصين للمناخ والبيئة، ويهدف إلى توافق جهود الهيئات للعمل على الحد من التغيرات المناخية وآثارها المختلفة البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛ مما قد يؤثر على الصحة والاقتصاد والموارد الطبيعية.