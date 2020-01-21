 حزب مستقبل وطن بمطروح: تسليم ٣٠٠ بطانية لمستشفيات المحافظة من خلال مبادرة شتاء دافئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب مستقبل وطن بمطروح: تسليم ٣٠٠ بطانية لمستشفيات المحافظة من خلال مبادرة شتاء دافئ

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نشر فى : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 2:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 يناير 2020 - 2:45 ص

أحمد سباق:
قال المهندس صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح،إنه تم تسليم عدد ٣٠٠ بطانية ،لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة،تمهيدا لتوزيعها علي غرف المرضي بالمستشفيات العامة،وذلك في أطار مبادرة شتاء دافئ،التي أطلقها الحزب مؤخرا.

من جانبه أكد امين الحزب بمطروح، أن المبادرة جاءت فى إطار حرص الحزب على خدمة مواطنى مطروح ، وتفعيل الدور الإجتماعى والسياسىى ، وتخفيف العبء على المواطنين ، وتحسين المستوى المعيشى والصحى لهم.
كما أكد أيضا على أن الحزب يسعى دائما لخدمة المواطن المطروحى ، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية له في ظل مبادرة "حياة كريمة "التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


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