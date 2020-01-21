بريطانيا تعرب عن دعمها لجهود جوايدو للتوصل لحل سلمي في فنزويلا

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء فى لندن عن دعمه لجهود زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للتوصل إلى "حل سلمي وديمقراطي" للأزمة السياسية في فنزويلا.



وقال راب عقب محادثات أجراها اليوم في لندن مع جوايدو الذى من المقرر أن يجتمع أيضا ، مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون "شعب فنزويلا عانى طويلا بما فيه الكفاية... إنه يستحق مستقبل أفضل".



وأضاف: "ندين ما يفعله نظام مادورو لتهديد الديمقراطية ونؤيد جهود خوان جوايدو نحو التوصل لحل سلمي وديمقراطي".



وأوضح وزير الخارجية البريطاني "في اجتماعنا اليوم، تعهدت بتقديم دعمنا الثابت للعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذه الأزمة المخيف".



وتعد بريطانيا من بين حوالي 50 دولة اعترفت بجوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا منذ يناير 2019، عندما أعلن نفسه رئيسًا شرعيًا للحكومة وبدأ في محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.