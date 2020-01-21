الحكومة الأرجنتينية تعرض خطة معالجة أزمة الديون على البرلمان

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان اليوم الثلاثاء إن الحكومة سترسل إلى البرلمان اليوم خطتها لمعالجة أزمة الديون وخفضها إلى المستويات المقبولة.



وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالعاصمة بوينس أيرس أن الأرجنتين لا تستطيع سداد ديونها وفقا للشروط الحالية وأنها ستسعى إلى تغيير مواعيد استحقاق الديون وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل الخطة في الوقت الراهن، رغم أن مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان يشمل قانون السندات الأجنبية أيضا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة لن تقدم خطة إنقاذ مالي لإقليم بوينس أيرس المطالب بسداد ديون قيمتها 250 مليون دولار يوم 26 يناير الحالي، في حين دعا جوزمان الدائنين إلى إظهار حسن النية بالموافقة على تأجيل موعد السداد لاتاحة الفرصة أمام إجراء مفاوضات موسعة معهم.



وينتظر إقليم بوينس أيرس رد الدائنين غدا بشأن تأجيل موعد سداد الديون حتى أول مايو المقبل. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة 75% على الأقل من الدائنين على التأجيل.