ثمرة أناناس يمكن أن توقف «شخير» زوجك مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط

إذا كان «شخير» زوجك يمنعك دائما من النوم الهادئ لساعات، فيوجد ثمرة من النبات، تبلغ تكلفتها 10 جنيهات إسترلينية، تبيعها «موريسونز» «Morrisons»، يمكن أن تكون بمثابة «طوق النجاة» لكِ.

وتعد «Morrisons»، رابع أكبر سلسلة من محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في برادفورد غرب يوركشاير بإنجلترا، وتأسست في عام 1899 من قبل ويليام موريسون.

ووفقا لما جاء في صحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه خلال نهاية الأسبوع الجاري فقط، ستبيع «موريسونز» ثمرة من الأناناس، قد تكون في الواقع مغيّرة للأحداث داخل غرفة النوم.

وبينما لا يبدو هذا الأمر «الأكثر إثارة» لإضافته إلى قائمة التسوق الخاصة بك، إلا أن هذه الثمرة توجد بـ«كميات محدودة»، ولا يمكن العثور عليها إلا من خلال المتجر فقط.

وقال علماء من «ناسا»، إنه إذا تم وضع واحدة من تلك الثمرات بجانب سريرك، فإنها تساعد على تحسين جودة الهواء، وتنتج الأكسجين، وبالتالي توقف هؤلاء الذين يعتادون على «الشخير» أثناء النوم.

ونظرًا لأن تلك النباتات تستغرق ما بين 21 إلى 24 شهرًا لتنمو في هولندا، فهي ليست سهلة للوصول إليها، وفقًا لما جاء في تقرير على موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتساعد تلك الثمرة، الزوجين، على الحصول على نوم هادئ، كما تصفي أيضًا جميع السموم والغازات الضارة، وأيضًا تُحسن من نوعية الهواء الذي نتنفسه؛ ما يمكن أن يحدث فرقًا في المساعدة على الحصول على نوم ليالٍ أفضل.

وتشير أبحاث إلى أن تلك الثمرة يمكن أن تساعد 45% من البريطانيين الذين «يشخرون» أثناء النوم، وشركائهم أيضًا، على النوم الهادئ البعيد عن «ضجيج الشخير».

وإذا كنت محظوظًا بما يكفي لعدم معرفة ماذا يعني «الشخير»؟ أو لم تضطر إلى الاستماع إليه في يوم من أيام نومك الهادئ، فهو عبارة عن «ضجيج مزعج» يحدث عند ضيق مجرى الهواء التنفسي -وهو ما يحدث للجميع عند النوم- ولكن ما لا يحدث للجميع هو أن مجرى الهواء التنفسي يمكن أن يصبح «مسدودًا جزئيًا».

لذا، إذا كنت تعتقد أنك جربت كل أنواع العلاج الطبيعي التي تعرفها؛ لإنقاذ نفسك من هذا «الشخير المزعج»، فلا بد أن تفكر مرة أخرى في تجربة تلك الثمرة.