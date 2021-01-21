جوتيريش يرحب بعودة أمريكا لاتفاق باريس: أدعو لاعتماد أهداف مناخية طموحة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بقرار إدارة بايدن عودة أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ، وذلك حسبما أوردته «cnn العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

ودعا ‏جوتيريش، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، منذ قليل، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اعتماد أهداف مناخية جديدة «طموحة».

ووقع بايدن العديد من المراسيم، في وقت سابق بعد تنصيبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة، كان من بينها عودة أمريكا لاتفاقية باريس للمناخ.

وانتهت، منذ ساعات، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.