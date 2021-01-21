حذرت وزارة الصحة، في منشور لها، من الأماكن المزدحمة، معتبرة أنها فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء التواجد بها، ناصحة بالابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، بجانب ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي باستمرار.

وتطرقت الوزارة في منشور آخر إلى توضيح أعراض نزلات البرد أو الزكام التي هي عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وشملت الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والعطس المتكرر واحتقان الأنف والتهاب الحل، مضيفة أن تلك العدوى تنتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض.