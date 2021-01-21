تونس تسجل 77 حالة وفاة و3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحصت وزارة الصحة التونسية الأربعاء 77 حالة وفاة و3890 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث حصيلة يومية.

وبلغ إجمالي الوفايات 5921 والإصابات 188 ألفا و373 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية المعلنة الأربعاء الأعلى بعد الحصيلة المعلنة يوم 15 من الشهر والتي بلغت 4170 إصابة في يوم واحد وهي الأعلى على الإطلاق.

وتشهد تونس ذروة تفشي الوباء ضمن الموجة الثانية. ويرقد في المستشفيات 2038 مصابا من بينهم 386 في العناية المركزة. وقالت الحكومة إن وصول أولى دفعات لقاحات فايزر الأمريكي ستكون في شهر أبريل المقبل.

وأوضح وزير الصحة فوزي مهدي أنه يجري الترتيب لجلب لقاحات بشكل طارئ في بداية شباط/فبراير ستوجه أولا للعاملين في القطاع الصحي.