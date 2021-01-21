 البنك المركزي الياباني يرفع توقعات الانكماش الاقتصادي - بوابة الشروق
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البنك المركزي الياباني يرفع توقعات الانكماش الاقتصادي

طوكيو - د ب أ:
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 3:55 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 3:55 م

رفع البنك المركزي الياباني، اليوم الخميس، توقعاته لانكماش الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة طفيفة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال العام المالي الحالي وليس بمعدل 5.5% كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل بنسبة 3.9 من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 3.6% كما كان يتوقع فبل ثلاثة أشهر.

من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في ظل استمرار معاناة البلاد من تداعيات الجائحة.

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