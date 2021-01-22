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هولندا تعتزم فرض حظر تجول لأول مرة بسبب طفرات كورونا

علم هولندا
علم هولندا
لاهاي - د ب أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:45 م

تعتزم هولندا فرض حظر تجول لأول مرة لاحتواء الانتشار السريع لطفرات فيروس كورونا.

وسيحظر على المواطنين مغادرة مساكنهم اعتبارا من بعد غد السبت من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا.

ووافق البرلمان الهولندي مساء اليوم الخميس، على تطبيق حظر التجول وذلك بعد جلسة مناقشة عاصفة.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية لم تطبق مثل هذا الإجراء منذ تفشي جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الهولندية قررت تقييد المخالطات الشخصية حيث صار من غير المسموح لأفراد المسكن الواحد استقبال أكثر من شخص واحد في اليوم.

كما حظرت السلطات الهولندية الطيران القادم من بريطانيا وجنوب افريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي الأماكن التي يُعْتَقَد أن طفرات فيروس كورونا انتشرت فيها على نحو خاص.

وطبقت هولندا إغلاقا منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق المحلات والمدارس والمطاعم وفرض قيود صارمة على المخالطات الشخصية حتى التاسع من فبراير المقبل.

وسيسري حظر التجول في هولندا مبدئيا حتى التاسع من الشهر المقبل.


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