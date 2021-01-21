 كلوب يفسر سبب جلوس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام بيرنلي - بوابة الشروق
الخميس 21 يناير 2021 10:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

كلوب يفسر سبب جلوس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام بيرنلي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 10:17 م

فسر الألماني يورجن كلوب سبب استبعاده لمحمد صلاح وروبرتو فيرمينو من تشكيلة ليفربول الأساسية أمام بيرنلي، في المواجهة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

قال مدرب ليفربول في تصريحات قبل المباراة:«علينا استخدام الجودة التي في الفريق، نلعب كل ثلاثة أيام وعلينا إجراء تغييرات».

وحول التعثرات الأخيرة للفريق: «إنها مجرد مباريات قليلة (بدون انتصارات)، نريد تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات».

وأتم:«أنا لست قلقًا حقًا. أريد أن نلعب جيدًا الليلة عندما يكون من الصعب عادةً اللعب بشكل جيد يمكنهم (بيرنلي) إزعاجك».

يذكر أن آخر مباراة جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، كانت أمام كريستال بالاس، ودخل بديلا في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين وساهم في صناعة هدف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك