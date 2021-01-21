بيلوسي: حققنا انتقالا سلميا للسلطة

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حققت انتقالًا سلميًا للسلطة، معربة عن سعادتها في رؤية الإدارة الجديدة تتقدم في موضوعات الهجرة.



وأضافت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن المجلس ينعقد اليوم لتثبيت الجنرال لويد أوستن وزيرًا الدفاع، مؤكدة أنه شخص مؤهل وقائد يحظى بالاحترام، كما يفهم التحديات التي تواجهها أمريكا والتضحيات المقدمة.



ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شجعت الجنرال على الحضور وتقديم وجهة نظره، متابعة: «هذه أوقات سعيدة، نحن فخورون بالأعضاء الجدد، وعقدت جلسة مع الموظفين والأعضاء».