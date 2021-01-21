 بيلوسي: حققنا انتقالا سلميا للسلطة - بوابة الشروق
الخميس 21 يناير 2021 6:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

بيلوسي: حققنا انتقالا سلميا للسلطة

نانسي بيلوسي - ارشيفية
نانسي بيلوسي - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 6:14 م
قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حققت انتقالًا سلميًا للسلطة، معربة عن سعادتها في رؤية الإدارة الجديدة تتقدم في موضوعات الهجرة.

وأضافت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن المجلس ينعقد اليوم لتثبيت الجنرال لويد أوستن وزيرًا الدفاع، مؤكدة أنه شخص مؤهل وقائد يحظى بالاحترام، كما يفهم التحديات التي تواجهها أمريكا والتضحيات المقدمة.

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شجعت الجنرال على الحضور وتقديم وجهة نظره، متابعة: «هذه أوقات سعيدة، نحن فخورون بالأعضاء الجدد، وعقدت جلسة مع الموظفين والأعضاء».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك