وفد وزارة التخطيط يواصل تفقد سير عمل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

• السعيد: النهوض بالقطاع الحكومي ركن أساسي لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد

واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئول عن مشروع تطوير المحليات، جولته بالمحافظات المختلفة؛ لمتابعة سير العمل وتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية، حيث زار الوفد محافظات القليوبية، والمنيا، وجنوب سيناء، وقنا.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين يأتي في إطار النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال المراكز والمدن والاحياء والجهات المختلفة، وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية تتناسب مع متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وفى ضوء الدور المهم لوزارة التخطيط في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركناً أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.

وزار وفد وزارة التخطيط -خلال جولته- محافظة القليوبية، حيث تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة بتشريف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور كلا من نائب المحافظ وسكرتير عام ورؤساء مجالس المدن (بنها، طوخ، غرب شبرا الخيمة، شرق شبرا الخيمة، قها، كفر شكر) ومديرو المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المعاملات المتاحة أون لاين على البوابة الإلكترونية للمحليات لبدء تفعيل الخدمات من الإنترنت بالمحافظة لعدد 43 خدمة، كما تم عرض الشاشة التى تم تفعيلها بوزارة المالية لمراقبة التقارير الخاصة بالمتحصلات المالية للمدن والأحياء، وكذلك ما تم من تحديثات بمنظومة الصادر والوارد والأرشفة للمكاتبات وتم الاتفاق على بدء التدريب وتفعيل المنظومة بين المحافظة والمدن التابعة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض مؤشرات الأداء التى تخص المحافظ، أهمها المتحصلات المالية مجمعة وموضح بها (النقدي/ الإلكترونى/ البنكى/ البوابة)، إلى جانب المخالفات التنظيمية والمحاضر، مع تصنيف نوع المخالفة ما إذا كانت جسيمة أو غير جسيمة، كما تم توضيح كيفية التعامل مع طلب جدية التصالح.

كما شملت جولة وفد وزارة التخطيط، زيارة محافظة المنيا، حيث تم متابعة تفعيل بوابة المحليات بالمحافظة لتجنب تكدس المواطنين خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا، كما تضمنت الجولة زيارة محافظة جنوب سيناء، حيث تم تطوير وميكنة جميع مدن المحافظة في شهر فبراير 2019، وجاري إعادة التدريب للعاملين بجميع مدن المحافظة لمده شهرين، ويتضمن التدريب مدن شرم الشيخ، الطور، أبورديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، دهب؛ للتعريف بالتحديثات الجديدة على المنظومة الإلكترونية لبرنامج خدمات المواطنين وحل أي مشاكل فنية.\

وتتضمن خطة التدريب عدد أيام التدريب وساعاته بكل مدينة من مدن محافظة جنوب سيناء، التي سيستمر تنفيذها حتى نهاية الشهر الجاري، وبحسب خطة التدريب يخص مدينة شرم الشيخ 49 يوم عمل بواقع 637 ساعة، ومدينة الطور 32 يوم عمل بواقع 416 ساعة، مدينة أبورديس 15 يوم عمل بواقع 195 ساعة، مدينة أبوزنيمة 11 يوم بواقع 143 ساعة، مدينة دهب 30 يوم عمل بواقع 390 ساعة، مدينة سانت كاترين 10 أيام بواقع 190 ساعة، مدينة رأس سدر 11 يوم بواقع 143 ساعة، وتبلغ إجمالي عدد أيام العمل 158 يوم عمل خلال فترة إعادة التدريب بإجمالي 2054 ساعة عمل، ويتم التدريب على فترتين خلال اليوم صباحا ومساء، وسبق تنفيذ هذا التدريب خلال عام 2018.

كما قام وفد وزارة التخطيط خلال جولته بالمحافظات بزيارة محافظة قنا، حيث تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لشرح ضوابط وزارة المالية المطلوب تطبيقها بالمدن؛ تمهيدا لاعتماد الإيصال والحافظة المميكنين من قبل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية وكيفية تنفيذ تلك الضوابط والتغلب على المعوقات التي تواجه المدن في عملية التنفيذ والتطبيق.