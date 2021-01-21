لبنان يقرر تمديد الإغلاق الكامل حتى 8 فبراير

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قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، تمديد قرار الإغلاق الكامل في البلاد حتى يوم الاثنين الموافق الثامن من فبراير.
وحسبما نشرت وكالة الأنباء اللبنانية، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.