 لبنان يقرر تمديد الإغلاق الكامل حتى 8 فبراير - بوابة الشروق
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لبنان يقرر تمديد الإغلاق الكامل حتى 8 فبراير

نور رشوان
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 2:06 م

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، تمديد قرار الإغلاق الكامل في البلاد حتى يوم الاثنين الموافق الثامن من فبراير.

 

وحسبما نشرت وكالة الأنباء اللبنانية، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.


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