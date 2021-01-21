الأهلي يعلن: لا نية لإعارة صلاح محسن في يناير

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أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن المهاجم الشاب، صلاح محسن، مستمر مع الفريق.

صرح توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس "لا نية لإعارة صلاح محسن، موسيماني يريده، والجهاز الفني يتحدث معه دائما لتطوير أدائه".

وبشأن إمكانية استعادة اللاعب المعار، عمار حمدي، أجاب مدير التعاقدات بالأهلي "نحترم نادي الاتحاد السكندري، عمار سيعود للنادي الأهلي، وبالتأكيد نريده معنا".

واستدرك "لكن نحترم تعاقدنا ورغبة نادي الاتحاد، وإذا كانت هناك مصلحة مشتركة بين الناديين، سنتحرك نحوها، إلا أننا لم نتحدث في الوقت الحالي عن إعادته مجددا للفريق".

ويلعب عمار حمدي معارا للاتحاد السكندري لمدة موسمين، ويحق للأهلي استعادته بعد انتهاء الموسم الأول من الإعارة.