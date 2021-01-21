موسكو تخفف قيود كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، تخفيف عدد من القيود المفروضة في العاصمة الروسية في ظل تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد تراجع معدلات الإصابة بالفيروس.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول: "الوضع يبعث على التفاؤل الحذر. فخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل ما بين ألفين إلى أربعة آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهو أقل بكثير مما كان عليه في نهاية ديسمبر".

وقال إن عدد المرضى في المستشفيات وصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر.

وتابع: "لقد زاد معدل التطعيم بشكل كبير. فحصل أكثر من 220 ألف من سكان موسكو بالفعل على حماية موثوقة ضد الفيروس. وفي هذه الحالة، يمكننا تحمل تخفيف القيود الحالية بشكل كبير".

وأعلن سوبيانين عن تخفيف بعض القيود المفروضة، حيث سيتم استئناف عمل المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى، كما سيتم زيادة الأعداد المسموح لها بالتواجد في المسارح ودور السينما والحفلات إلى 50% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية.

كما سيتم إلغاء القيود المفروضة على تشغيل مراكز الترفيه للأطفال والمخيمات النهارية وغرف الأطفال في مراكز التسوق والترفيه.

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