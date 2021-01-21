تقرير: الحكومة البرتغالية بصدد اتخاذ قرار لإغلاق المدارس بسبب كورونا

تتخذ الحكومة البرتغالية قرارا خلال اجتماع وزاري، اليوم الخميس، بإغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من غد الجمعة للحد من حركة الأشخاص وتفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" في تقرير نقلا عن مصدر حكومي لم تكشف عنه.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرتغال أمس الأربعاء أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة أمس الأربعاء 14647 حالة في يوم واحد، وهو أكثر من الرقم القياسي السابق البالغ 10947 حالة الذي تم إعلانه يوم السبت، ما رفع إجمالي الحالات إلى 581 ألفا و605 حالات حتى أمس.

كما أعلنت الحكومة أمس الأربعاء عن وفاة 219 شخصا في يوم واحد، أي أكثر من الرقم القياسي السابق يوم الثلاثاء وهو 218 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9465 حالة وفاة.