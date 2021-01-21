خالد عكاشة: بايدن يتبع نهجا تصالحيا بامتياز

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتبع نهجًا تصالحيًا بامتياز، وذلك من خلال توقيع 17 قرارًا تنفيذيًا بصورة عاجلة، يلغي بها عشرات القرارات لإدارة سلفه دونالد ترامب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن بايدن يحاول من خلال القرارات الوصول لرسالة التصالح مع الدول الخارجية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ينتهج هذه السياسة، طوال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن ما لا يقل عن خمسة قرارات تتعامل مع الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة، موضحًا أن بايدن يريد تقديم نفسه وإدارته بأنها تتعامل مع الجميع بشكل جيد.



وذكر مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الرئيس الأمريكي يريد إثبات أن قوة الولايات المتحدة في التعدد والتنوع وتجريم أشكال التمييز، لافتًا إلى أن المعتاد عند تولي الرئاسة الخروج بحزمة قرارات جديدة.



وأشار إلى أن حزمة القرارات الجديدة لبدء فترة الرئاسة، تقدم الرئيس بشكل فيه قدر من التفاعل والتعامل مع المشكلات، قائلًا إن الإصرار على إصلاح قرارات الإدارة السابقة، تعكس حالة من الانقسام.