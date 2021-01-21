وزيرة الصناعة: نرغب في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع السودان

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن لقاءها مع وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، يهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، معربة عن رغبة مصر في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع السودان.



وقالت الوزيرة نيفين جامع، عقب لقائها مع وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، الدكتورة هبة محمد علي في مقر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على الكثير من الإجراءات التي ستسهل دخول المنتجات المصرية للسودان، مؤكدة حرص مصر على امتداد أواصر التعاون المستمر مع السودان في كافة المجالات.



وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن زيارتها للسودان تأتي في إطار افتتاح معرض الخرطوم الدولي في دورته الثامنة والثلاثين، مؤكدة أن بلادها حرصت على المشاركة في هذا المعرض بعدد كبير من الشركات تُمثل 8 قطاعات إنتاجية وأكثر من جهة ووزارة حكومية، لعرض خدماتها وإمكانية التواصل بينها وبين الأشقاء السودانيين لتقديم الخدمات والدعم.



من جانبها، وصفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية هبة محمد على، العلاقات السودانية المصرية بالأزلية والمتطورة في كافة الاتجاهات والمجالات، موضحة أن هذه العلاقة يُزكيها ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد.



وأكدت وزير المالية، حرص البلدين على تقوية وتدعيم العلاقات بينها في مختلف المجالات، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر في العام ٢٠١٩، بلغ نحو 675 مليون دولار، وارتفع في العام ٢٠٢٠ إلى 862 مليون دولار.



وقالت إن السودان يهدف خلال الفترة الانتقالية إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.



ونوهت بمشاركة مصر الواسعة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، في معرض الخرطوم الدولي.