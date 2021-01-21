دبي تحصن نزلاء السجون بلقاح كورونا

بدأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي (السجون) اليوم الخميس، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) للنزلاء والنزيلات الراغبين في الحصول عليه.

وقال مسؤولون في شرطة دبي للصحفيين، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة الهادفة للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن تطعيم أكبر عدد من السكان بجرعات اللقاح.

وأبدى المسجونون سعادتهم بالحصول على جرعات اللقاح، منوهين بجهود شرطة دبي وتسخيرها للإمكانات كافة، من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، لجميع الراغبين في الحصول عليه، وجهود الطواقم الطبية في السجون كافة ،العاملة على تقديم التطعيم لهم، بالإضافة إلى المعلومات والإرشادات الطبية والفحوص المتعلقة به.