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متحدثة البيت الأبيض تتعهد باحترام حرية الصحافة

وكالات
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:03 ص

عقدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول مؤتمر صحفي لها بعد ساعات من تنصيب بايدن وتعهدت بالعودة إلى سياسة تقديم الحقيقة والتحلي بالشفافية.

وقالت ساكي التي شغلت منصب كبيرة المتحدثين باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، للصحفيين إنها تكن "احتراماً عميقاً لدور الصحافة الحرة والمستقلة في نظامنا الديمقراطي"، وفقا لوكالة رويترز.

وتعهدت ساكي بالتعاون المهني المتحضر مع وسائل الإعلام في نهج يختلف عن تعامل الرئيس السابق دونالد ترمب وكبار مساعديه مع ما وصفوه "بالإعلام الإخباري الكاذب".

وقالت إن بايدن يعتزم "إعادة الحكومة إلى سياسة الشفافية والحقيقة لنشر الحقائق حتى عندما يكون من الصعب سماعها".

وأضافت أنها تتوقع عقد إفادة صحفية يومية في البيت الأبيض خلال أيام العمل، وإشراك مسؤولين صحيين لشرح الجهود الرامية للسيطرة على جائحة كوفيد-19.


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