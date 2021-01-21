وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الكاميرات، أولى أوامره التنفيذية، الأربعاء، التي ربما تعطي إشارات مُبكرة على أولوياته وسعيه لمحو أجندة سلفه دونالد ترامب، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقال بايدن للصحفيين، الذي ظهر للمرة الأولى في المكتب البيضاوي: "ستكون هذه هي الأولى من بين العديد المساهمات التي سنجريها هنا. اعتقدت مع حالة الأمة اليوم أنه لا يوجد وقت نضيعه. وبدء العمل على الفور".

ومن بين الأوامر التي وقع بايدن عليها فرض ارتداء الأقنعة في المبان الحكومية لمدة 100 يوم، ووقف انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، ووقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

إضافة إلى وقف حظر دخول مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة، وأمر تنفيذي لضمان المساواة العرقية، والآخر يعيد انضمام أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وقال بايدن إبان توقيعه: "ستساعد بعض الإجراءات التنفيذية التي سأوقعها اليوم على تغيير مسار أزمة كوفيد-19 ومكافحة تغير المناخ بطرق لم نقم بها حتى الآن".

ووصف الإجراءات بـ"نقاط بداية" كان قد وعد بها خلال حملته الانتخابية.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن بعض الأشياء التي سنفعلها ستكون جريئة وحيوية".

وأضاف: "هناك طريق طويل لنقطعه. هذه مجرد إجراءات تنفيذية، لكننا سنحتاج إلى إجراءات كثيرة".

ولاحقا، أكمل بايدن التوقيع على 15 إجراءً تنفيذياً واثنين من إجراءات الوكالة، كما صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة "CNN".

وذكرت شبكة "CNN" أن بايدن يخطط لاتخاذ 17 إجراء تنفيذي خلال الساعات الأولى من توليه منصبه، والتحرك بشكل أسرع وأكثر قوة لتفكيك إرث سلفه أكثر من أي رئيس آخر.