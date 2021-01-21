الكويت: 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد جراء الفيروس الفتاك إلى 159 ألفاً و834.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور، عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم الخميس.



وأوضح السند أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".



وأشار إلى وجود 51 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.



وقال المسئول إن 406 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 152 ألفًا و826 حالة.