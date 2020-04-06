تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير الحالي، بأكثر من توقعات المحللين، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بأكثر كثيرا من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 900 ألف طلب، بتراجع قدره 26 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، والذي وصل إلى 926 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 910 آلاف، مقابل 965 ألفا في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

ورغم تراجع عدد الطلبات في الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بالبيانات الأولية فإنه مازال الأعلى منذ 22 أغسطس الماضي عندما سجل 011ر1 مليون طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 848 ألف طلب بزيادة قدرها 5ر23 ألف طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط 5ر824 ألف طلب.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 127 ألف طلب، ليصل إلى 054ر5 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير الحالي.

في الوقت نفسه، تراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 67 ألف طلب، ليصل إلى 5 ملايين و126250 طلبا، مقابل 5 ملايين و193250 طلب في الأسبوع السابق عليه.