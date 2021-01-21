وزير الخارجية الإيراني: ترامب وبومبيو ذهبا مفضوحين إلى مزبلة التاريخ

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن كلا من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو "ذهبا مفضوحين إلى كزبلة التاريخ" على حد تعبيره، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وأشار ظريف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إلى "العمل الإرهابي الذي ارتكبته ادارة ترامب باغتيالها القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والشعب الايراني الذي تحمل الألم والمعاناة بسبب الحظر الأمريكي".

وتابع الوزير الإيراني: "ستظل متلألئة ذكرى القائد سليماني وآلاف الأفراد الذين قتلوا أو تضرروا أو جاعوا بسبب إرهاب الدولة والإرهاب الاقتصادي الذي فرضه ترامب وجرائمه التي ارتكبها ضد الإنسانية".

وحول الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن وحكومته، قال ظريف: "ربما يكون الأفراد (المسؤولون) الجدد في واشنطن قد أدركوا هذا الأمر"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.