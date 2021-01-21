قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون كيفية تجنب فرض المزيد من الإغلاقات الحدودية بسبب كورونا

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يناقش قادة الاتحاد الأوروبي استراتيجيتهم الخاصة بفيروس كورونا، مساء اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتركز النقاش حول كيفية تجنب تجدد الإغلاقات الحدودية وكذلك حول بحث تطوير جواز سفر لقاح كورونا.

وبظهور تحورات فيروس كورونا المستجد حول العالم، اتخذت بعض الدول بالفعل قرارات بشأن قيود حدودية قصيرة أو تمديد القيود القائمة.

ولتجنب عمليات غلق الحدود في المستقبل، قد يحاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تنسيق جهودهم لتتوافق مع السلالات الجديدة.

ومن الممكن أن يشمل ذلك فحوصات أكثر تشددا والمزيد من تحديد تسلسل الجينوم بالنسبة للحالات الإيجابية لرصد السلالات الجديدة في وقت مبكر أو تطبيق قواعد حجر صحي أكثر صرامة.

وهناك أيضا على الطاولة الافتراضية مطالب من جانب بعض دول الاتحاد الأوروبي لتطوير جواز سفر لقاح كوروناالذي من شأنه أن يسمح برفع القيود عن هؤلاء الذين تلقوا تطعيما مضادا للفيروس.

غير أنه من المحتمل أن يحرز القادة تقدما فقط بشأن المعايير العامة لشهادة مشتركة للاعتراف بشكل متبادل بالتطعيمات.

ومن المقرر أيضا أن يناقش القادة أحد أهداف المفوضية الأوروبية وهو تطعيم 70 بالمئة من السكان البالغين بحلول الصيف، و80 بالمئة من هؤلاء الذين تجاوزوا الثمانين بحلول مارس.