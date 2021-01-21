برلماني: لا نتصيد أخطاء الحكومة ولكن نصحح المسارات

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن المجلس الحالي بتنوعه وشكله الجديد ومتوسط أعماره المنخفض لديه نوع من الحماسة في مناقشة الحكومة والوزراء، معلقًا: «نحن لا نتصيد أخطاء ولكننا نصحح مسارات».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن «الوزير مطالب بأرقام حقيقية باعتباره جزءًا من الحكومة»، مستشهدًا بالأزمة الأخيرة لقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.



ولفت إلى أن الأرقام والأوضاع والمخاطبات الرسمية بين الشركة والشركة القابضة والوزارة تظهر أمورًا مخالفة لما قاله الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، مؤكدًا أن المجلس يحتاج إلى المصداقية.



وأشار إلى أن الأوضاع الحقيقية لن تخفى عن أحد، معلقًا: «الحديث عن قرارات التصفية يتطلب التطرق إلى أرقام واقعية، نحتاج حالة من الشفافية، وإنقاذ الشركة أمر ممكن وليس مستحيلًا».



ويواصل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، استعراض برنامج عملهم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في برنامج العمل.