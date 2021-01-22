 الجزائر تدين بشدة تفجيرين استهدفا سوقا ببغداد - بوابة الشروق
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الجزائر تدين بشدة تفجيرين استهدفا سوقا ببغداد

أ ش أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:00 م

أدانت الجزائر بشدة التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا اليوم سوقا شعبيا في بغداد وخلفا العديد من الضحايا والعشرات من المصابين من أبناء الشعب العراقي الأبرياء.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الخميس إن الجزائر تعرب عن تضامنها مع العراق الشقيق ضد هذا العمل الإرهابي الجبان وتؤكد الوقوف إلى جانبه في حربه ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف ودعمها له في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره".

وأضاف البيان أن الجزائر تتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا وذويهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتجدد موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على هذه الآفة المقيتة.


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