البرلمان التشيكي يوافق على تمديد حالة طوارئ كورونا

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وافق البرلمان التشيكي على تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا حتى 14 فبراير المقبل، بموافقة 53 نائبا ومعارضة 19.

وتسمح حالة الطوارئ للحكومة برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيس بتعليق الحقوق الأساسية ، مثل حرية التجمع، وبنشر الجنود في المستشفيات.

وضغطت الحكومة من أجل التمديد حتى 21 فبراير، حيث أشار وزير الصحة جان بلاتني إلى المخاطر التي تشكلها الطفرات الجديدة لفيروس كورونا ، من بين قضايا أخرى.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسرعة في جمهورية التشيك بعد عيد الميلاد، ثم بدأ في الانخفاض.

وسجلت السلطات 8162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم الخميس، وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 14973.