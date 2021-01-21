عرضت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، فيديو يرصد لحظة دخول جو بايدن وزوجته جيل بايدن، البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة.

ووصل الرئيس جو بايدن، إلى مقر البيت الأبيض، بعد انتهاء المراسم الرسمية لتنصيبه كرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، وذلك باصطحاب السيدة الأمريكية الأولى وباقي أفراد عائلته من أولاده وأحفاده.

وانتهت، منذ ساعات، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.