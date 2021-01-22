وزير خارجية الأردن يعزي ضحايا التفجيرين الإرهابيين في بغداد

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الخارجية وزير خارجية الجمهورية العراقية فؤاد حسين، قدم خلاله تعازي المملكة بضحايا التفجيرين الإرهابيين الجبانين في بغداد اليوم والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس، أكد الصفدي إدانة الأردن لهذه الجريمة الإرهابية النكراء ووقوفه بكل إمكاناته إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب عدواً مشتركاً يجب تكاتف كل الجهود لدحره.

وشدد الصفدي، أن الأردن يدعم بالمطلق جهود الحكومة العراقية حماية أمن العراق واستقراره ركيزةً لأمن واستقرار المنطقة. كما وأكد الصفدي وحسين استمرار تنسيق الجهود وتعميق التعاون في الحرب المشتركة على الإرهاب.

وشهدت ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وقع تفجيرين انتحاريين، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي، إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وسط بغداد، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما، حين ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.