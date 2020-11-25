روسيا تسعى لتسجيل لقاح سبوتنيك V في الاتحاد الأوروبي

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الخميس عن تقديم السلطات الروسية طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا" المستجد في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير المقبل.



وقال المتحدث باسم الصندوق: "قدّم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي طلبا لتسجيل هذا اللقاح، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير المقبل"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



وأضاف المتحدث: "إن خبراء الوكالة الأوروبية للدواء أجروا مشاورات علمية مع مطوري اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وشارك فيها أكثر من 20 خبيرا دوليا في العالم".



وسيتم إرسال المستندات المطلوبة، مثل النتائج المؤقتة من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة الجارية، ومراجعتها عند ظهورها، وعلى أساسها، ستقرر الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن ترخيص اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي.



ووفقا لصندوق الاستثمار الروسي، فقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا والمجر والجزائر والأراضي الفلسطينية والسعودية والإمارات وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان.