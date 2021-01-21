سائقو سيارات الأجرة البريطانيون يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أوبر

قال محامو مجموعة سائقي سيارات الأجرة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، إنهم يعتزمون إطلاق إجراءات قانونية ضد شركة أوبر لخدمات النقل الذكي.

ويزعم سائقو سيارات الأجرة في العاصمة البريطانية أن أوبر كانت تعمل "بشكل غير قانوني" في المدينة بين عامي 2012 و2018.

وتقول مجموعة السائقين إن أوبر خرقت القانون البريطاني من خلال "السماح للسائقين بقبول الحجوزات مباشرة، بينما هم غير مرخص لهم القيام بذلك"، وفقا لمؤسسة المحاماة المتخصصة "آر جي إل" التي تمثل المجموعة إلى جانب مكتب المحاماة ميشكون دي ريا.

وقال متحدث باسم "آر جي إل" لـ(د.ب.أ): "تسبب عدم التزام أوبر بالإطار القانوني ذي الصلة في فقدان الأرباح لسائقي سيارات الأجرة السوداء المرخص لهم، الذين استمروا في العمل بشكل قانوني وخضعوا لقواعد ومتطلبات تشريعية وتنظيمية صارمة في جميع أنحاء العاصمة".

وأضاف المتحدث أن إجمالى 30 ألف سائق قد يكونوا مؤهلين للانضمام إلى الدعوى ، ومن المتوقع أن تصل المطالبات الفردية إلى نحو 25 ألف جنيه استرلينى( 34 ألف دولار).