وزراة الصحة العراقية: 32 قتيلا و110 مصابين جراء تفجيري بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس مقتل 32 مدنيا وإصابة 110 آخرين جراء تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد.



وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا طارئا بحضور قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تداعيات التفجيرين.



بدوره، حذر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من مخاطر تجدد الانفجارات التي تطال المدنيين في البلاد.



وقال الحلبوسي ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "ماجرى في بغداد اليوم يؤشر إلى حالة خطرة إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي".



ودعا إلى دعم المؤسسة الأمنية واتخاذ السبل الاستباقية لحماية أمن المواطن.