الحكومة اليابانية ترشح أكاديميا لعضوية مجلس إدارة بنك اليابان

رشحت الحكومة اليابانية، أساهي نوجوتشي، وهو أستاذ في الاقتصاد بجامعة سينشو، ليكون واحدا من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان التسعة، بداية من شهر أبريل المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أنه قد تم اختيار نوجوتشي مرشحا لعضوية مجلس الإدارة، ليحل محل ماكوتو ساكوراي، وهو عضو أساسي في المجلس، ولم يعارض أبدا أي قرارات لمحافظ البنك، هاروهيكو كورودا.

وتم إعلان ترشيح نوجوتشي، وهو متخصص في دراسات الانكماش الاقتصادي، في إشعار إلى نواب البرلمان.

وتربط نوجوتشي علاقات مع أعضاء المجلس الحالي، وكان قد شارك في عام 2007 في تأليف كتاب عن السياسة الاقتصادية مع نائب محافظ بنك اليابان، ماسازومي واكاتابي، إلى جانب كويتشي حمادة، مؤيد سياسات "أبينوميكس" الاقتصادية الجريئة.