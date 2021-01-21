ذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن شركة النفط المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا بترو إس.أيه تعتزم خفض إجمالي عدد عمالها البالغ 1424 عاملا بمقدار الثلث.

ونقلت صحيفة "بيزنس داي" التي تصدر بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا عن نقابة تحالف عمال الكيماويات والطاقة والورق والطباعة والأخشاب القول، إن الشركة تواجه صعوبات مالية نتيجة فشل عمليات التنقيب عن الغاز المكلفة وتراجع إمدادات النفط الخام للمصفاة التابعة لها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لجنة برلمانية كانت قد نشرت في الشهر الماضي تقريرا قال إن خطة الإنعاش التي أعدتها الشركة قد تسفر عن شطب وظائف.

وكانت آخر مرة حققت فيها شركة بترو إس.أيه أرباحا في عام 2013، وهي واحدة من الشركات المملوكة للدولة التي عانت من فضائح الفساد وسوء الإدارة خلال السنوات الأخيرة.